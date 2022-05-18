Oturduğunuz yerden en az asgari ücret kazanacaksınız! İŞKUR’dan bomba ek iş müjdesi geldi! Başvuru yapmak için...

Türkiye İş Kurumu, vatandaşların içinde bulundukları zorlu ekonomik şartların bilince olarak yeni bir iş ilanı başlığı açtığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre ev ekonomisine destek olmak isteyen ev hanımlarının ve eğitim masraflarını karşılamak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilecekleri ev işi ilanlarını, erişime açıldı.