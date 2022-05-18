Oturduğunuz yerden en az asgari ücret kazanacaksınız! İŞKUR'dan bomba ek iş müjdesi geldi! Başvuru yapmak için...
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ekonomi piyasalarının alt üst olmasına sebep oldu. Ek olarak Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ve FED yetkililerinin faiz artırımı kararı vermeleri de hayatın pahalılaşmasına sebep oldu. Nerede ise her yeni güne yeni bir zam haberi ile başlamak durumunda kalan ve üst üste gelen zamlardan sonra hem sabit giderlerini ödemek hem de temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının güvencesi altında çalışabilecekleri yeni işleri araştırmaya başladılar.
Pandemi ile başlayan ekonomik zorluklar, yeni dönemde de FED faiz kararları ve Rusya- Ukrayna savaşı etkileri doğrultusunda giderek etkilerini arttırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Türkiye İş Kurumu, ev masraflarına katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarının ve öğrencilerin, ev işi ilanlarına başvuru yapabileceklerini açıkladı. İşte kurumun ev işi ilanlarına ilişkin ayrıntılar
Türkiye İş Kurumu, vatandaşların içinde bulundukları zorlu ekonomik şartların bilince olarak yeni bir iş ilanı başlığı açtığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre ev ekonomisine destek olmak isteyen ev hanımlarının ve eğitim masraflarını karşılamak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilecekleri ev işi ilanlarını, erişime açıldı.
Türkiye İş Kurumu'ndan Ev Hanımlarına ve Öğrencilere Destek!
Geliştirdiği istihdam projeleri, yayınladığı iş ilanları ve yaptığı ödemeler ile dikkat çeken kamu kurumlarından birisi olmayı başaran Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de toplum yararına hizmet vermeye devam ediyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulmuş olan ev işi ilanlarına hem öğrencilerin hem de ev hanımlarının başvuru yapabilecekleri bilgisi kaydedildi.