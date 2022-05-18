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Haberler Ekonomi Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşini kaybetmiş kadınlara ve annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetmiş olan çocuklara nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İlgili yardım programlarının ayrıntıları paylaşıldı.

takvim.com.tr
18.05.2022 09:07 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:07
Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan kadınlara ve annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan çocuklara, düzenli nakit yardımı hizmeti sunacağı açıkladı. İşte bakanlığın ilgili nakit yardımı programlarına ilişkin ayrıntılar…

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Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Nakit Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde eşini kaybetmiş olan kadınların maddi anlamda mağdur olmamaları ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına nakit hizmeti sunacağını açıkladı.

Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Söz konusu yardım programının yalnızca resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan ve 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan kadınlar için geçerli olduğunu belirten bakanlık, ilgili programının ayrıntılarını paylaştı.

Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve eşini kaybetmiş olan kadınların hizmetine sunulan yardım programının güncel tutarı, 500 TL olarak belirlendi. Bakanlık, ilgili yardımın her ay için hesaplanacağını ve 2 ayda bir hesaplara aktarılacağını bildirdi.

Nasıl başvuru yapılır? 3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Öksüz ve Yetimlere Nakit Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan öksüz ve yetimlere de nakit yardımı sunacağını ilan etti.

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