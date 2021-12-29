İŞKUR yeni ilanları başvuruya açtı! 18-55 yaş arasındaki herkes kolayca yapabilir! Serbest çalışma temposuyla para kazanmak çok basit!

Geçen yılın ilk aylarının hemen sonrasında virüs nedeniyle pek çok kişi evden çalışabileceği işlere yöneldi. Ayrıca ev hanımları hane gelirini artırmak için evden yapılabilecek işlere odaklandı. Bu kapsamda her yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar takip ediliyor. İlanların arasında da elbette ilk başta evde paketleme işi ön plandaki yerini alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Evden paketleme işiyle serbest çalışma temposuyla belirli saatler arasında çalışıp aylık binlerce TL kazanç elde edebilir.