2 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! 10 milyondan fazla kişi alacak! Maaşlara ek olarak ödenecek!
Hesaplara anında 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL yatacak. Emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranları belli olurken ek ödeme heyecanı da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar başvurusunu yapan tüm SGK emeklileri 2.500 TL'ye kadar maaşına ek, koşulsuz ek ödemeden yararlanabilecek. Asgari ücrette olduğu gibi emekli için de tüm zamanların en yüksek zammının geleceğinin duyurulması büyük sevinç yaratmıştı. İşte o detaylar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağına dair açıklaması sonrasında bankalardan da benzer ek ödeme fırsatları sunuluyor.
Ek koşul veya ödeme şartı olmadan tüm SGK emeklileri için maaşlarına ek 2.500 TL vermeye hazırlanan Akbank ise en yüksek promosyon oranı ile ek ödeme fırsatını sunuyor.
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Akbank'ın emekli maaşına ek koşulsuz ödeme yapacağını duyurmasının ardından en yüksek emekli nakit promosyon oranları da belli oldu. Ancak uzmanlar uyarıyor.
Yeni yıla az bir süre kala, 31 Aralık 2021'den önce vatandaşların ek ödeme alacakları bankalara başvuru yapması gerekiyor.
Akbank'ın duyurduğu emekli maaşına ek ödeme (promosyon) oranları ise şu şekilde:
• Emekli Maaşı 0 – 1.499 TL Arasında Olanlar: 1.750 TL
• 1.500 – 2.499 TL Arasında Olanlar: 2.100 TL
• 2.500 TL ve Üzerinde Olanalar: 2.500 TL