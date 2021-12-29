2 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! 10 milyondan fazla kişi alacak! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Ek koşul veya ödeme şartı olmadan tüm SGK emeklileri için maaşlarına ek 2.500 TL vermeye hazırlanan Akbank ise en yüksek promosyon oranı ile ek ödeme fırsatını sunuyor.

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