Yeni güne girildi A101’in 1. aktüel kataloğu güncellendi! Start verildi fiyatlar tık düştü! 6’lısı 29,95’e satışta! 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlar...

Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimli ürünler listesini her hafta yenileyen A101, bu hafta da güncel kataloğunu paylaştı. Buna göre 27 Aralık 2022 tarihinden itibaren gıda ürünlerinde indirimler başladı. Beyaz eşya, mobilya ve teknolojik aletlerin bulunduğu katalogdaki indirimler ise 29 Aralık'ta başlayacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu listesi ve fiyat bilgisi...