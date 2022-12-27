İstanbul'da ulaşıma %29 ZAM! İstanbul tam, öğrenci, abonman YENİ BİLET ÜCRETİ ne kadar? 2023 İETT, OTOBÜS, metro, tramvay, METROBÜS fiyat listesi...
İstanbul'da toplu tașımaya yüzde 29 zam geldi. Yeni fiyatlar birçok kişi tarafından merak eidliyor. Tam bilet fiyatının 9.90 olması büyük tepki çekti. Peki, İstanbul tam, öğrenci bilet ücreti ne kadar? İstanbul toplu ulaşım zammı ne kaar oldu? İşte merak edilenler...
27.12.2022 11:53 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:58
UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.