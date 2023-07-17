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MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT'liler, 8 Eylül 1999'dan sonra emekli olanlar...

Meclis memurların ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girerken, açıldığında da milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Peki bu torbada kimler olacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
17.07.2023 11:38 - Son Güncelleme: 17.07.2023 11:38
MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT’liler, 8 Eylül 1999’dan sonra emekli olanlar...

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten torba yasa yürürlüğe girerken, yeni emeklilik reformunu da içeren torba yasa tasarısı hazırlığı başladı. Bu kapsamda milyonlara emeklilik müjdesi verilecek. Özellikle emekliliği kolaylaştıracak adımların önümüzdeki dönemde tamamlanıp, açıldığında Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Peki yeni torbada neler olacak? İşte detayları...

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MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT’liler, 8 Eylül 1999’dan sonra emekli olanlar...

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT’liler, 8 Eylül 1999’dan sonra emekli olanlar...

EYT'LİYE HEMEN EMEKLİLİK
Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı.

MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT’liler, 8 Eylül 1999’dan sonra emekli olanlar...

EYT'lilerden Bağ-Kur'lu kadınlar 20 yılı (7200 gün), erkekler ise 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne inecek.

MİLYONLARA EMEKLİLİK! Gözler yeni torba yasada! EYT’liler, 8 Eylül 1999’dan sonra emekli olanlar...

Böylece kadın ve erkek sigortalılar eşitlenecek. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnafa erken emeklilik yolu açılacak. 7200 gün tamamlanır tamamlanmaz emekli olunabilecek.

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