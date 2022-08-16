Yeni EYT formülü müjdesi geldi! 16 Ağustos EYT'de son durum nedir? Peki kimler yararlanabilecek? İsteyen hemen emekli olacak

Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar bağlamında 20 senelik vakit 2019'un Eylül'ünde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla 25 sene sonuçlanmış durumda. Bu noktada bu koşulu sağlayanların hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı ehemmiyet kazanıyor.