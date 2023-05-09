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Haberler Ekonomi Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Uzun bir süredir yaş şartı nedeniyle emeklilik haklarını kullanamayan bireyler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği çatısı altında bir araya gelerek yasal mücadelelerini başlatmışlardı. Bu mücadele sonucunda bazı kişiler yaş şartını doldurarak emekli olma imkanına kavuşurken, diğer mağdur olan bireylerin talepleri ise 2023 yılında sonuçlanmıştı. Türkiye'de, emeklilik yaşını doldurmalarına rağmen prim günü şartını yerine getiremeyen veya prim günü ve yaş şartını yerine getirmelerine rağmen yaş şartına takılan binlerce birey bulunmaktadır. Bu durumda, çalışma hayatının birçok yılını geçiren ve emekli olmayı bekleyen bu kişiler, emeklilik haklarının ellerinden alındığını hissetmektedir.

takvim.com.tr
09.05.2023 10:22 - Son Güncelleme: 09.05.2023 10:22
Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) derneği çatısı altında bir araya gelen ve emeklilik hakkını kaybeden milyonlarca kişi için ikinci bir düzenleme müjdesi geliyor. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaşa veya hizmet süresine ulaşmadan önce kısmi olarak emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emeklilik haklarının bir kısmını kullanırken aynı zamanda çalışmaya devam edebilirler.

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Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, ilk işe giriş tarihi ve prim günü sayısına göre belirlenen kademeli emeklilik sistemi, EYT mağduru olan kişilere umut olmayı hedeflemektedir. Ancak, söz konusu düzenlemenin resmi olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konularında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.

Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Faruk Erdem Açıkladı

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan yeni emeklilik sistemi, özellikle ev kadınlarını ilgilendiren önemli bir reform çalışması olarak duyuruldu.

Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Bu çalışmada, ev kadınlarının çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetileceği ve yeni bir yıpranma sisteminin devreye sokulacağı belirtiliyor.

Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Fiili Hizmet Zammı benzeri bir uygulama ile annelere çocuk sayısına göre prim ilavesi yapılacak ve emeklilik yaş şartında indirim sağlanacak. Bu şekilde, günümüzde tartışmalı olan emeklilik sistemi ve şartları yeniden gözden geçirilecek.

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