Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) derneği çatısı altında bir araya gelen ve emeklilik hakkını kaybeden milyonlarca kişi için ikinci bir düzenleme müjdesi geliyor. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaşa veya hizmet süresine ulaşmadan önce kısmi olarak emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emeklilik haklarının bir kısmını kullanırken aynı zamanda çalışmaya devam edebilirler.