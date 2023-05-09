Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor! SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi!
Uzun bir süredir yaş şartı nedeniyle emeklilik haklarını kullanamayan bireyler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği çatısı altında bir araya gelerek yasal mücadelelerini başlatmışlardı. Bu mücadele sonucunda bazı kişiler yaş şartını doldurarak emekli olma imkanına kavuşurken, diğer mağdur olan bireylerin talepleri ise 2023 yılında sonuçlanmıştı. Türkiye'de, emeklilik yaşını doldurmalarına rağmen prim günü şartını yerine getiremeyen veya prim günü ve yaş şartını yerine getirmelerine rağmen yaş şartına takılan binlerce birey bulunmaktadır. Bu durumda, çalışma hayatının birçok yılını geçiren ve emekli olmayı bekleyen bu kişiler, emeklilik haklarının ellerinden alındığını hissetmektedir.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) derneği çatısı altında bir araya gelen ve emeklilik hakkını kaybeden milyonlarca kişi için ikinci bir düzenleme müjdesi geliyor. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaşa veya hizmet süresine ulaşmadan önce kısmi olarak emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emeklilik haklarının bir kısmını kullanırken aynı zamanda çalışmaya devam edebilirler.
Bu yeni düzenlemeyle birlikte, ilk işe giriş tarihi ve prim günü sayısına göre belirlenen kademeli emeklilik sistemi, EYT mağduru olan kişilere umut olmayı hedeflemektedir. Ancak, söz konusu düzenlemenin resmi olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konularında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.