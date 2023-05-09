Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? 3.750 - 5.625 TL arası ZAM! Kurban Bayramı'nda 1.500 TL ikramiye de geliyor!

EMEKLİNİN TABAN AYLIĞI 7.500 TL

Emeklilere yapılan taban maaş iyileştirmesiyle birlikte en düşük maaşlar 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler de 2 bin lira olmuştu.