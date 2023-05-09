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Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? 3.750 - 5.625 TL arası ZAM! Kurban Bayramı'nda 1.500 TL ikramiye de geliyor!

Emekli taban maaşlarının 7.500 TL olmasının ardından gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Peki Dul ve yetim aylığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
09.05.2023 09:37 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:39
Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı’nda ikramiye verilecek mi?

Dul ve yetim aylığı hakkında aramalar hız kazandı. Emekli maaşlarında tabanın 7.500 TL olması sonrası dul ve yetim aylığı ücretlerinin ne zaman değişeceği merak edildi. Son olarak 2023 Ocak ayında %30 oranında zam gelmişti. Peki, Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? İşte detaylar...

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Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı’nda ikramiye verilecek mi?

EMEKLİNİN TABAN AYLIĞI 7.500 TL

Emeklilere yapılan taban maaş iyileştirmesiyle birlikte en düşük maaşlar 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler de 2 bin lira olmuştu.

Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı’nda ikramiye verilecek mi?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bu maaş artışından faydalanacağını düşünüyordu. Beklediği ücreti göremeyen vatandaşlar taleplerini sosyal medyadan dile getirmeye başladı.

Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı’nda ikramiye verilecek mi?

DUL VE YETİM AYLIKLARI NEDEN ZAMLI YATMADI?

Emekli aylıklarına zam gelmesiyle birlikte dul ve yetim maaşları da zamlanmıştı. Ancak bu maaş türünde hisseli ödeme sistemi yer alıyor.

Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı’nda ikramiye verilecek mi?

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor.

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