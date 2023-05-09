Tarih verildi, 1 milyon kişi listede! EYT'de staj ve çıraklık sigortası talepleri netleşti! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya güneş gibi doğacak!
EYT'nin ardından staj ve çıraklık mağdurları ve prim mağdurları yeni düzenleme bekliyordu. SSK ve BAĞ-KUR'lu olan milyonları yakından ilgilendiriyor. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Aynı zamanda staj ve çıraklık için yeşil ışık yandı. İşte detaylar...
EYT ile ilgili son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle yeni emeklilik reformu hakkında detaylar merak ediliyor. Bu sayede milyonlara 4 ayrı yolla erken emeklilik yolu açılacak. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için yeni gelişmeler yaşandı. AK Parti kanadından seçim sonrası staj ve çıraklık sigortası için yeşil ışık yakıldı. Aynı zamanda 2000 sonrası için de erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 sonrası için erken emeklilik yolları neler? İşte detaylar...
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reform hamleleri için düğmeye basıldı. Emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak. Özellikle 4 ayrı model gündemde...
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi.
Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.