Tarih verildi, 1 milyon kişi listede! EYT'de staj ve çıraklık sigortası talepleri netleşti! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya güneş gibi doğacak!

EYT ile ilgili son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle yeni emeklilik reformu hakkında detaylar merak ediliyor. Bu sayede milyonlara 4 ayrı yolla erken emeklilik yolu açılacak. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için yeni gelişmeler yaşandı. AK Parti kanadından seçim sonrası staj ve çıraklık sigortası için yeşil ışık yakıldı. Aynı zamanda 2000 sonrası için de erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 sonrası için erken emeklilik yolları neler? İşte detaylar...