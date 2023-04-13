Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 48 ay vadeli 150 bin TL EVLİLİK KREDİSİ şartları neler, hangi bankalar veriyor?
48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor soruları Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. 24 ay geri ödemesiz, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler son durumu merak ediyor. Başkan Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" dedi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere ve yeni evleneceklere peş peşe müjdeleri sıraladı. Buna göre 48 ay (4 yıl) vadeli, faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Krediden faydalanmak isteyenler internet arama motorlarında ''48 ay vadeli 150 bin TL EVLİLİK KREDİSİ şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Son dakika... Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi duyurusu geldi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için vaatlerini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere yönelik pek çok müjdesini sıraladı.
Erdoğan şunları söyledi;
''Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.''
Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." dedi.