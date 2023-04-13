Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 48 ay vadeli 150 bin TL EVLİLİK KREDİSİ şartları neler, hangi bankalar veriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere ve yeni evleneceklere peş peşe müjdeleri sıraladı. Buna göre 48 ay (4 yıl) vadeli, faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Krediden faydalanmak isteyenler internet arama motorlarında ''48 ay vadeli 150 bin TL EVLİLİK KREDİSİ şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...