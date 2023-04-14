GRAM ALTIN YÜKSELDİ Mİ SON DAKİKA? Altın düştü mü, düşecek mi? 14 Nisan 2023 flaş altın yorumu! Gram 1.271 TL, çeyrek 2.129, yarım 4.258 TL...
Gram altın son dakika en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Altın yatırımcıları 14 Nisan 2023 güncel altın fiyatlarını ve yeni tahminleri araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz. Ama tekrar yükseliş trendi var.'' dedi. Peki gram altın yükseldi mi? Altın düştü mü, düşecek mi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, tam, ata, cumhuriyet, yarım...
14.04.2023 09:55 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:03
Gram altın yükseldi mi, düşecek mi sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Bugün gram altının alış fiyatı 1.271,32 satış fiyatı ise 1.271,54. Önceki kapanışı ise 1.268,31 idi. İşte 14 Nisan 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...