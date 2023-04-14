RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL'yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL'yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

Yeni evleneceklere kredi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında seçim vaatlerini açıkladı. Bunlar arasında evlenecek gençlere de müjdeyi duyurdu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi verilecek. Evlilik hazırlığında olan gençler, evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, hangi banka veriyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.04.2023 16:49 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:49
Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL’yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından geldi. Seçim vaatleri arasında 150 bin TL evlilik kredisi yer aldı. Böylelikle yeni evli çiftler 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz krediden yararlanabilecek. Peki, kimler başvuru yapacak? Kredi geri ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL’yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL’yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL’yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL’yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

SON DAKİKA