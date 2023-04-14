Yeni evleneceklere 0 FAİZLİ KREDİ! 150 bin TL'yi alın, 2 yıl ödeme yapmayın! Aile ve Gençlik Bankası atağa geçiyor! 4 yıl vade, 3.125 TL aylık taksit...
Yeni evleneceklere kredi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında seçim vaatlerini açıkladı. Bunlar arasında evlenecek gençlere de müjdeyi duyurdu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi verilecek. Evlilik hazırlığında olan gençler, evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, hangi banka veriyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
14.04.2023 16:49 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:49
Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından geldi. Seçim vaatleri arasında 150 bin TL evlilik kredisi yer aldı. Böylelikle yeni evli çiftler 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz krediden yararlanabilecek. Peki, kimler başvuru yapacak? Kredi geri ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilenler!