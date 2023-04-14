E-Devlet ve ALO 170 ile sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigortam başlamış mı, aktif mi?

Sigortasız çalışanların hakları, yasalar tarafından korunmaktadır. Sigortasız çalışan işçiler, işverenler tarafından çalışma koşulları, ücret, sigorta primleri, izinler ve diğer haklar konusunda mağdur edilemezler. Sigortasız çalışanların, çalıştıkları iş yerindeki haklarına ilişkin bilgi edinmeleri ve yasal haklarını aramaları gerekmektedir. Sigorta sorgulama işlemleri, çalışanların sigorta girişlerini kontrol etmeleri için önemlidir. Sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi ve kesintilerin önüne geçilmesi için sigorta sorgulama işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu işlemler, çalışanların sigorta primlerinin düzenli olarak ödendiğinden emin olmalarını sağlar. Sigorta girişi, çalışanların en büyük güvencesidir. İş kazaları, meslek hastalıkları, işsizlik, hastalık, yaşlılık gibi birçok risk, sigorta kapsamında yer almaktadır.