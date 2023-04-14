E-Devlet ve ALO 170 ile sigorta sorgulama nasıl yapılır? Sigortam başlamış mı, aktif mi?
Sigorta, çalışan vatandaşlarımızın en büyük güvencesidir. Hangi kuruma bağlı olursa olsun, çalışma hayatı ve emeklilik hayatı için sigorta girişi oldukça önemlidir. Sigortanın başlatılması, düzenli ödenmesi ve kesintilerin önlenmesi çalışanların en büyük sorumluluğudur. İşe başladıklarında sigortanın aktif olduğunu düşünen kişilerin sigorta sorgulama işlemlerini düzenli yapmaları gerekmektedir. Sigorta girişi, çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri birçok riski minimize etmektedir. İş kazaları, meslek hastalıkları, işsizlik, hastalık, yaşlılık gibi birçok risk, sigorta kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle, sigorta girişi yapılmayan çalışanlar, bu risklere karşı korunmasız kalırlar.
Sigortasız çalışanların hakları, yasalar tarafından korunmaktadır. Sigortasız çalışan işçiler, işverenler tarafından çalışma koşulları, ücret, sigorta primleri, izinler ve diğer haklar konusunda mağdur edilemezler. Sigortasız çalışanların, çalıştıkları iş yerindeki haklarına ilişkin bilgi edinmeleri ve yasal haklarını aramaları gerekmektedir. Sigorta sorgulama işlemleri, çalışanların sigorta girişlerini kontrol etmeleri için önemlidir. Sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi ve kesintilerin önüne geçilmesi için sigorta sorgulama işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu işlemler, çalışanların sigorta primlerinin düzenli olarak ödendiğinden emin olmalarını sağlar. Sigorta girişi, çalışanların en büyük güvencesidir. İş kazaları, meslek hastalıkları, işsizlik, hastalık, yaşlılık gibi birçok risk, sigorta kapsamında yer almaktadır.
Çalışanların en büyük güvencesi sigortadır ve bu nedenle sigorta girişi ve ödemelerinin düzenli olarak takip edilmesi oldukça önemlidir. Ne yazık ki sigortasız işçi çalıştırma problemi ülkemizde hala yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu sorunun önüne geçmek için devletimiz, işverenlere büyük cezalar uygulamakta ve vatandaşların sigorta durumlarını sorgulama hakkını korumaktadır.
Sigortasız işçi çalıştırma sorununa çözüm bulmak için öncelikle çalışanlar kendi sigorta durumlarına dair sorgulama yapmalıdır. Sigorta sorgulama işlemleri sayesinde vatandaşlar mağduriyet yaşamadan sigorta ödemelerinin düzenli olarak yapıldığından emin olabilirler. Sigorta sorgulaması yapmak için önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesi kullanılıyordu ancak artık e-Devlet kapısı üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Ayrıca çalışanlar, sigorta bilgilerini öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ALO 170 hattını da kullanabilirler.
Sigorta sorgulama işleminin önemi, özellikle de meslek hayatına yeni başlayan kişiler için oldukça yüksektir. Deneme süreci dahilinde bile prim ödemesi yapılması yasal bir zorunluluktur ve bu nedenle vatandaşların sigortalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sigorta sorgulama işlemi sayesinde vatandaşların sigortasız işçi çalıştırmanın önüne geçmesi amaçlanmaktadır. Eksik prim ödemeleri gibi konularda şikayette bulunma hakkı da vatandaşlara saklıdır.
Vatandaşlar sigorta sorgulama işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla yapabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturduğu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası, vatandaşların sigorta kollarına bağlı olarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir platformdur. Sorgulama işlemleri için öncelikle güvenlik adımlarının tamamlanması gerekmektedir. "Kimliğimi şimdi doğrula" yazısına tıklandıktan sonra karşınıza kimlik doğrulama sistemi çıkar. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin ilgili boşluklara yazılması ve "sisteme giriş yap" yazısına tıklanması ile birlikte sorgulama işlemi başlar.