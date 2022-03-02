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Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

Elektrikte hem konut hem ticarethane faturaları düşüyor. 240 kwh tüketime Ocak için 390.9, Şubat için 350 lira ödeyen vatandaşın faturası, Mart'ta 302 liraya inecek. 2 bin 466 liralık işyeri faturası da 617 lira düşecek.

02.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 02.03.2022 07:02
Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı.

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Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

1 Mart itibariyle geçerli olan ve mesken, ticarethane ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni düzenleme sayesinde, faturalarda düşüş yolu açıldı.

Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

32 BİN ANONENİN FATURASI İNDİ
1 Mart itibariyle geçerli olan ve mesken aboneleri için düşük kademe limitini günlük 8 kWh'ye, aylık da 240 kWh'ye çıkaran yeni elektrik tarifesinin detayları belli oldu.

Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

Yeni kademe mesken abonelerinin yüzde 81'ini kapsarken, yaklaşık 32 milyon abone indirimden faydalanmış oldu.

Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı

10 puanlık KDV indirimi ile de mesken abonelerinin günlük 8 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1.26, 8 kWh'in üstündeki kısım için ise 1.89 lira olarak uygulanacak.

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