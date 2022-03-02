Faturalar düşüyor! Yeni düzenlemelerin vatandaşa nasıl yansıyacağı belli oldu... TAKVİM tek tek hesapladı
Elektrikte hem konut hem ticarethane faturaları düşüyor. 240 kwh tüketime Ocak için 390.9, Şubat için 350 lira ödeyen vatandaşın faturası, Mart'ta 302 liraya inecek. 2 bin 466 liralık işyeri faturası da 617 lira düşecek.
02.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 02.03.2022 07:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı.
1 Mart itibariyle geçerli olan ve mesken, ticarethane ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni düzenleme sayesinde, faturalarda düşüş yolu açıldı.
32 BİN ANONENİN FATURASI İNDİ
1 Mart itibariyle geçerli olan ve mesken aboneleri için düşük kademe limitini günlük 8 kWh'ye, aylık da 240 kWh'ye çıkaran yeni elektrik tarifesinin detayları belli oldu.