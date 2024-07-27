Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?

Bu ay emekli aylıkları artarken, en düşük taban aylık da 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bir artış da promosyon tutarlarında oldu. Bu imkandan yeni emekliler de yararlanacak...
Bu ay emekli aylıkları SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artırılırken, Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Promosyon kampanyaları da hareketlendi. Bankaların emeklilere ödediği tutarlar artırıldı. Bu imkandan yeni emekliler de yararlanacak. İşte detayları...
ZAMLAR YANSITILIYOR
Hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de bu ay yapılan yüzde 19.31- 24.73 artıştan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.
EN AZ 12 BİN 500 TL
Taban aylık tutarı da yeni düzenleme ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Yeni taban aylık Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulamaya alınacak. Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.