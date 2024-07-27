Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?

1 Bu ay emekli aylıkları SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artırılırken, Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Promosyon kampanyaları da hareketlendi. Bankaların emeklilere ödediği tutarlar artırıldı. Bu imkandan yeni emekliler de yararlanacak. İşte detayları...

2 ZAMLAR YANSITILIYOR

Hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de bu ay yapılan yüzde 19.31- 24.73 artıştan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.