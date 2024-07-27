Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?

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Ayrıca bu ay kıdem tazminatı tavanı da yeni memur maaş katsayısıyla arttı. 35 bin 58 liradan 41 bin 828 liraya yükseldi. Buna göre bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara işyerinde çalışmış olduğu her yıl için en çok 41 bin 828 lira tazminat ödenecek. Tazminattan damga vergisi kesildiği için çalışanın eline her yıl için en çok 41 bin 510 lira geçecek.