Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?

İşten ayrılanların en önemli güvencelerinden olan kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödeniyor. Hesaba çalışırken yapılan ek ödemeler de katılıyor. Tazminatta tavan da bu ayla birlikte 41 bin lirayı aştı.
Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alma imkanı elde ediyor. Bu para son ücret üzerinden verilirken, yüksek ödeme için doğru hesaplama önem taşıyor. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR? BU AY NELER DEĞİŞTİ?
Hesaplama çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Bu ay pek çok işyeri çalışanlarına ara zam yaptı. Bu şirketlerde çalışanlar işten ayrılmaları halinde yeni aylıkları üzerinden tazminatını alacak.
Ayrıca bu ay kıdem tazminatı tavanı da yeni memur maaş katsayısıyla arttı. 35 bin 58 liradan 41 bin 828 liraya yükseldi. Buna göre bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara işyerinde çalışmış olduğu her yıl için en çok 41 bin 828 lira tazminat ödenecek. Tazminattan damga vergisi kesildiği için çalışanın eline her yıl için en çok 41 bin 510 lira geçecek.