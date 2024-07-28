11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik! 1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın!

1

Kısmi emeklilik tam emeklilik şartlarını sağlayamayan ancak belirli bir süre prim ödemesi yapmış sigortalılara tanınan bir hak. Bu yol çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre, emeklilik için gereken prim gün sayısı farklılık gösteriyor.