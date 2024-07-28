11 14 yıllık primi dolana altın tepside emeklilik! 1993-1997-2016 sigorta girişi olanın gözü aydın!

Milyonlarca kişinin ortak hayali olan emeklilik, çeşitli yollarla mümkün hale geliyor. Özellikle az prim ödeyip, emeklilik şartlarını yerine getirmekte zorlananlar için "kısmi emeklilik" umut oluyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve hangi yeni düzenlemeler yolda? İşte, az primle emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler!
Kısmi emeklilik tam emeklilik şartlarını sağlayamayan ancak belirli bir süre prim ödemesi yapmış sigortalılara tanınan bir hak. Bu yol çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre, emeklilik için gereken prim gün sayısı farklılık gösteriyor.
10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI
Kısmi emeklilik sistemi, belirli bir prim ödeme süresini tamamlayan vatandaşlara emeklilik kapısını aralıyor.
Bu kapsamda, 10 yıl yani 3600 prim günü ödeyen sigortalılar için emeklilik mümkün.