YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?

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Emekliler 16 milyona ulaşırken, bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sunulan imkanlar dikkat çekerken, sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanlar da yararlanabiliyor. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları...