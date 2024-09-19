YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?

Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar, yeni aylık bağlananlara da sunuluyor. Yeni taban aylık ve promosyon bunlar arasında yer alırken; bu yıl emekli olanların 2025'e göre maaş avantajı bulunuyor. Tabii indirimlerden de yararlanılabiliyor. İşte detayları...
Emekliler 16 milyona ulaşırken, bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sunulan imkanlar dikkat çekerken, sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanlar da yararlanabiliyor. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları...
GÜNCELLEME FARKI
Emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor.
Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamıyla) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.