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REFORM YAĞMURU GELİYOR: 3600 ek gösterge, yeni emeklilik sistemi, taşerona kadro...

TBMM'de gözler Ekim ayında açılacak yeni yasama yılına odaklandı. Ekonomi alanında bir dizi düzenlemeleri içermesi beklenen torba yasa milyonların gündeminde geniş bir yer ediniyor. Yeni emeklilik sisteminden 3600 ek göstergeye, Bağ-Kur'lu esnafın erken emeklilik hayallerinden ev hanımlarına prim desteğine kadar pek çok kritik düzenlemenin yer alması beklenen torba yasa için geri sayım başladı. Peki, yapılacak yeni reformlar ne olacak? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 06:29 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 06:33
REFORM YAĞMURU GELİYOR: 3600 ek gösterge, yeni emeklilik sistemi, taşerona kadro... 1

Memurdan esnafa, ev kadınından anneye, geniş bir kesimi ilgilendiren emeklilik sisteminde köklü değişiklikler gündemde. Ekim ayıyla birlikte yeniden çalışmaların başlayacağı Meclis'te torba yasa ana gündem maddelerinden biri olacak. İşte masadaki o kritik düzenlemeler...

REFORM YAĞMURU GELİYOR: 3600 ek gösterge, yeni emeklilik sistemi, taşerona kadro... 2

Memurlara Ek Gösterge

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanacak. Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenlemeden önceki yasal düzenlemelerin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi birinci derece tüm kamu görevlileri faydalanabilecek. Uzmanlar, düzenlemenin hem emekli ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını önemli ölçüde artıracağına dikkat çekiyor.

REFORM YAĞMURU GELİYOR: 3600 ek gösterge, yeni emeklilik sistemi, taşerona kadro... 3

Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren düzenleme ile küçük esnafın prim gün şartı 9000'den 7200'e düşürülecek. 10 ve altında çalışanı bulunan işletmelerin faydalanması beklenen bu düzenlemeyle küçük esnaf 1800 gün kazanmış olacak.

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