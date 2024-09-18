1 Memurdan esnafa, ev kadınından anneye, geniş bir kesimi ilgilendiren emeklilik sisteminde köklü değişiklikler gündemde. Ekim ayıyla birlikte yeniden çalışmaların başlayacağı Meclis'te torba yasa ana gündem maddelerinden biri olacak. İşte masadaki o kritik düzenlemeler...

2 Memurlara Ek Gösterge Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanacak. Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenlemeden önceki yasal düzenlemelerin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi birinci derece tüm kamu görevlileri faydalanabilecek. Uzmanlar, düzenlemenin hem emekli ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını önemli ölçüde artıracağına dikkat çekiyor.