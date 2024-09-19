Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek

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Ocak ayında yapılacak memur maaş zammı, sosyal yardımları da önemli ölçüde artıracak. Özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler için bu yardımlar hayat koşullarını iyileştirmede büyük bir rol oynayacak. OVP'den gelen enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan bu artışlar, 2025'te sosyal yardımların daha da güçleneceğini gösteriyor.