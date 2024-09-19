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Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek

Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılacak artış ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Yaşlılara, engellilere, hastalara ve onlara bakan yakınlarına verilen ödemelerle ailelere yapılan yardımlarda ciddi bir yükseliş bekleniyor. Bu artışa dair en önemli ipuçları ise Orta Vadeli Program (OVP) ile ortaya çıktı. Peki, 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 06:35 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 06:35
Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek 1

Ocak ayında yapılacak memur maaş zammı, sosyal yardımları da önemli ölçüde artıracak. Özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler için bu yardımlar hayat koşullarını iyileştirmede büyük bir rol oynayacak. OVP'den gelen enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan bu artışlar, 2025'te sosyal yardımların daha da güçleneceğini gösteriyor.

Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek 2

Memur Maaş Katsayısına Bağlı Zam: Oranlar Ne Olacak?

Ocak ayında memurlara yapılacak yüzde 6'lık zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı, sosyal yardım ödemelerine de doğrudan yansıyacak. OVP'ye göre, 2024 yılı enflasyonunun yüzde 41.5 seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek 3

Bu tahmine göre, memurların maaşlarına yüzde 9.31 oranında zam yapılacak. Aynı oranda, sosyal yardım ödemeleri de artacak ve birçok kesimi ilgilendiren bu ödemeler yeniden hesaplanacak.

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