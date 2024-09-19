Sosyal yardımlara %9.31 zam hesabı çıktı; 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı değişecek

Ocak ayında yapılacak memur maaş zammı, sosyal yardımları da önemli ölçüde artıracak. Özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler için bu yardımlar hayat koşullarını iyileştirmede büyük bir rol oynayacak. OVP'den gelen enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan bu artışlar, 2025'te sosyal yardımların daha da güçleneceğini gösteriyor.
Memur Maaş Katsayısına Bağlı Zam: Oranlar Ne Olacak?
Ocak ayında memurlara yapılacak yüzde 6'lık zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı, sosyal yardım ödemelerine de doğrudan yansıyacak. OVP'ye göre, 2024 yılı enflasyonunun yüzde 41.5 seviyelerinde olacağı öngörülüyor.
Bu tahmine göre, memurların maaşlarına yüzde 9.31 oranında zam yapılacak. Aynı oranda, sosyal yardım ödemeleri de artacak ve birçok kesimi ilgilendiren bu ödemeler yeniden hesaplanacak.