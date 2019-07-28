2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

EN PAHALI MUĞLA

Türkiye'de kira değerlerinin en yüksek olduğu ilin Muğla olduğunu dile getiren Endeksa.com CEO'su Görkem Öğüt, "Muğla'da ortalama metrekare başına kira 14.8 TL. Muğla'dan sonra metrekare başına kiraların en yüksek olduğu iller sırasıyla 14.7 TL ile İstanbul, 12.9 TL ile İzmir, 11.3 TL ile Edirne ve 11.2 TL ile Antalya" dedi. Öğüt'ün verdiği bilgilere göre Anadolu illerinde ortalama 100 metrekare bir evin kirası 500 liranın da altında olacak.