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2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

Sınav stresini geride bırakan öğrenciler şimdi de ev kiralamanın derdinde. Üniversite için şehir dışına çıkacak öğrenciler sahibinden kiralık daire fiyatlarını araştırıyor. En yüksek kirayı Muğla, İstanbul ve İzmir'de eğitim görecekler ödeyecek. En uygun fiyatlı sahibinden kiralık evler ise Kırşehir, Niğde ve Mardin'de. İstanbul'un merkezi ilçelerindeki sahibinden evler için 2-3 bin lira ödenirken, Anadolu illerinde 100 metrekare evin kirası 500-600 liraya kadar düşecek. Peki hangi ilde kiralar kaç para? Öğrenciye kiralık ev fiyatlarında durum ne? İşte il il sahibinden kiralık daire fiyatları.

28.07.2019 08:28 - Son Güncelleme: 28.07.2019 08:28
2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

Binlerce genç için üniversite tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya devam ediliyor. Adaylar için ilk ve en önemli adım doğru üniversite tercihi.

2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

Sonrasında ise binlerce öğrenci ve ailesi için ev arayışı başlayacak. Yurtlarda yer bulamayan ya da tercih etmeyenler, üniversitelere yakın kiralık evler arayacak. Peki aileleri ne kadar kira gideri bekliyor.

2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın yaptığı araştırmaya göre en yüksek kirayı Muğla, İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya'da eğitim görecek öğrenciler ödeyecek.

2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

EN PAHALI MUĞLA
Türkiye'de kira değerlerinin en yüksek olduğu ilin Muğla olduğunu dile getiren Endeksa.com CEO'su Görkem Öğüt, "Muğla'da ortalama metrekare başına kira 14.8 TL. Muğla'dan sonra metrekare başına kiraların en yüksek olduğu iller sırasıyla 14.7 TL ile İstanbul, 12.9 TL ile İzmir, 11.3 TL ile Edirne ve 11.2 TL ile Antalya" dedi. Öğüt'ün verdiği bilgilere göre Anadolu illerinde ortalama 100 metrekare bir evin kirası 500 liranın da altında olacak.

2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu

Yapılan araştırmaya göre metrekare kira bedellerinin en düşük olduğu iller şöyle: Kırşehir'de 4.6 lira, Niğde'de 4.9 lira, Mardin'de 5 lira, Bingöl ve Aksaray'da 5.2 lira, Kayseri ve Osmaniye'de 5.3 lira.

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