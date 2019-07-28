2019 sahibinden kiralık ev ne kadar? Öğrenciye sahibinden kiralık daire fiyatları kaç para oldu
Sınav stresini geride bırakan öğrenciler şimdi de ev kiralamanın derdinde. Üniversite için şehir dışına çıkacak öğrenciler sahibinden kiralık daire fiyatlarını araştırıyor. En yüksek kirayı Muğla, İstanbul ve İzmir'de eğitim görecekler ödeyecek. En uygun fiyatlı sahibinden kiralık evler ise Kırşehir, Niğde ve Mardin'de. İstanbul'un merkezi ilçelerindeki sahibinden evler için 2-3 bin lira ödenirken, Anadolu illerinde 100 metrekare evin kirası 500-600 liraya kadar düşecek. Peki hangi ilde kiralar kaç para? Öğrenciye kiralık ev fiyatlarında durum ne? İşte il il sahibinden kiralık daire fiyatları.
28.07.2019 08:28
- Son Güncelleme: 28.07.2019 08:28
EN PAHALI MUĞLA
Türkiye'de kira değerlerinin en yüksek olduğu ilin Muğla olduğunu dile getiren Endeksa.com CEO'su Görkem Öğüt, "Muğla'da ortalama metrekare başına kira 14.8 TL. Muğla'dan sonra metrekare başına kiraların en yüksek olduğu iller sırasıyla 14.7 TL ile İstanbul, 12.9 TL ile İzmir, 11.3 TL ile Edirne ve 11.2 TL ile Antalya" dedi. Öğüt'ün verdiği bilgilere göre Anadolu illerinde ortalama 100 metrekare bir evin kirası 500 liranın da altında olacak.
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