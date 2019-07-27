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Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

Putin'in arkadaşı ve destekçisi olan Rus milyarder Igor Krutoy, dünyanın en görkemli yatları arasında ilk sıralarda yer alan 75 milyon dolar değerindeki Maltese Falcon ile Bodrum'a demirledi. Krutoy, mega yata haftada 9.5 milyon TL kira ödüyor.

27.07.2019 11:52 - Son Güncelleme: 27.07.2019 12:10
Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

Dünyanın en görkemli yatları arasında ilk sıralarda yer alan 75 milyon dolar değerindeki Maltese Falcon, Fethiye'den sonra Bodrum'a demir attı.

Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

Rus müzisyen ve iş adamı Igor Krutoy ve ailesi, 2006'da Türkiye'de üç yılda yapılan ve dünyada ilk kez karbon fiber yelkenli olarak nitelendirilen Maltese Falcon ile ülkemize geldi.

Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

Putin'in 2018 seçim kampanyasının ünlü bir temsilcisi olan ve müziği için Rus hükümetinden devlet onurları alan Krutoy, eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil için Maltese Falcon'ın kirası, mürettabat ve diğer giderler olmak üzere haftalık 9.5 milyon TL ödedi.

Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

Bodrum'da herkesin ilgi odağı olan yat, 2009'da 70 milyon Euro'ya Elena Ambrosiadou'ya satılmıştı. Yatın yelken alanı, bir futbol sahası büyüklüğünde.

Putin'in arkadaşı Igor Krutoy efsane mega yatla Bodrum'a demir attı

TUZLA'DA YAPILDI

Maltese Falcon, 2006 yılında merhum Tom Perkins için İstanbul Tuzla Yıldız Tersanesi'nde yapıldı. Denizcilik dünyasında 'efsane' diye nitelenen mega lüks yelkenli motor yat, 2016 yılında yenilendi.

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