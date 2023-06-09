Hesaplara yatıyor! Öğrencilere karne ödülü, LGS adaylarına para hediyesi devletten! Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Bu iki desteğin yanı sıra Başarı Teşvik Programı kapsamında verilen diğer destekleri ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şöyle anlatmıştı;

"3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız."