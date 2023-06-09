2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!
Son dakika haberine göre brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,81 dolardan işlem görüyor. Brent petrol benzin ve mazot fiyatı için direkt belirleyici olmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yeni bir zam bekleniyor. Bu noktada güncel akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...
Bir önceki gün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 7 Haziran'ı 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu. Motorine (mazot) dün 1,36 TL'lik bir zam gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de yeni bir zam bekleniyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! 2,73! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...
BRENT PETROL 76,81 DOLAR AKARYAKITA ZAM!
Dün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.