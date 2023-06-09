2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Bir önceki gün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 7 Haziran'ı 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu. Motorine (mazot) dün 1,36 TL'lik bir zam gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de yeni bir zam bekleniyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! 2,73! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...