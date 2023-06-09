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Haberler Ekonomi 2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Son dakika haberine göre brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,81 dolardan işlem görüyor. Brent petrol benzin ve mazot fiyatı için direkt belirleyici olmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yeni bir zam bekleniyor. Bu noktada güncel akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

09.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:38
2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Bir önceki gün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 7 Haziran'ı 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu. Motorine (mazot) dün 1,36 TL'lik bir zam gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de yeni bir zam bekleniyor. İşte 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! 2,73! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

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2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

BRENT PETROL 76,81 DOLAR AKARYAKITA ZAM!

Dün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.

2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Motorin fiyatları için 7 Haziran'da 1,36 TL'lik bir zam geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,37 TL'lik yeni bir zam bekleniyor.

2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Böylelikle toplamda 2,73 TL'lik bir zam uygulanmış olacak.

2,73! 8 Haziran 2023 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir... Brent petrol 76,81 dolar AKARYAKITA ZAM!

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,70 TL'lik bir zam bekleniyor.

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