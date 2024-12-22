YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler, engelli vatandaşların ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan sigortalıların erken emeklilik haklarını daha net hale getiriyor. İşte TBMM'ye sunulan yasa tasarısı ile getirilen yenilikler ve yeni dönemde emeklilik şartları.

Kimler Bu Haklardan Yararlanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indirimi ile erken emeklilik imkanına kavuşabiliyor.

Bu durumda yaş şartı aranmıyor ve sigortalılık süresi ile prim gün sayısı devreye giriyor. Sigortalılık süresi 15-20 yıl arasında, prim gün sayısı ise 3.600 ile 4.400 arasında değişiyor.

Bu süreler kişinin işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre belirleniyor.