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YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM'de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Vergi indirimi ile emekli olmayı bekleyenler ve yüzde 60 engellilik raporu bulunanlar için önemli değişiklikler içeren düzenleme emeklilik süreçlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İşte yeni şartlara dair merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:46
YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler, engelli vatandaşların ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan sigortalıların erken emeklilik haklarını daha net hale getiriyor. İşte TBMM'ye sunulan yasa tasarısı ile getirilen yenilikler ve yeni dönemde emeklilik şartları.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Kimler Bu Haklardan Yararlanabilir?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indirimi ile erken emeklilik imkanına kavuşabiliyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Bu durumda yaş şartı aranmıyor ve sigortalılık süresi ile prim gün sayısı devreye giriyor. Sigortalılık süresi 15-20 yıl arasında, prim gün sayısı ise 3.600 ile 4.400 arasında değişiyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Bu süreler kişinin işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre belirleniyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Bağ-Kur'lu Sigortalılara Erken Emeklilik İmkânı

1 Ekim 2008 sonrası Bağ-Kur (4/B) sigortalıları da erken emeklilik kapsamına alındı. Düzenlemeye göre:

Yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar: 15 yıl, 3.960 gün.
Yüzde 50-59 arası engeli olanlar: 16 yıl, 4.320 gün.
Yüzde 40-49 arası engeli olanlar: 18 yıl, 4.680 gün.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Memurlar için Erken Emeklilik Şartları

Devlet memurları da 1 Ekim 2008 sonrası engelli emeklilik hakkına sahip oldu.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Buna göre, yüzde 40 ve üzeri engeli olan memurlar en az 15 yıl (5.400 gün) primi tamamlamışsa emeklilik hakkını kazanabiliyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

2008 öncesi işe başlamış memurlar ise aynı şartlarla emekli olabiliyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Yeni Yasayla Gelen Değişiklikler
SSK'lılar İçin Farklar Kaldırılıyor

2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olan SSK'lılar arasındaki farklar kaldırılıyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Önceden vergi indirim belgesi zorunluluğu bulunurken yeni düzenlemeyle çalışma gücü kaybı oranı esas alınacak.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Ayrıca süreçler kısalacak ve SGK sağlık kurulunun kararları yeterli olacak.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Sağlık Raporlarında Değişiklik

Eskiden sağlık sorunları ayrı ayrı değerlendirilirken yeni düzenlemeyle tamamen iş gücü kaybına odaklanılacak.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Yüzde 40 iş gücü kaybı şartı aranacak.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Malulen Emeklilik Şartları
1.800 Gün ile Emeklilik

Çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybeden sigortalılar, sadece 1.800 gün primle malulen emekli olabiliyor. Bunun için sağlık kurulu raporuyla durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Malulen emekli olanlar, çalıştıklarında emekli maaşları kesiliyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Malulen Emeklilikte Kapsamlı Hastalık Listesi

SGK'nın malulen emeklilik kapsamına aldığı bazı hastalıklar şunlar:

Kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörü
Behçet hastalığı, organ nakli, AİDS
Zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk
MS hastalığı, felç, demans, görme kaybı

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

İki Emeklilik Türü Arasındaki Farklar

Engelli emeklilikte yüzde 40 oran yeterliyken, malulen emeklilikte yüzde 60 şartı bulunuyor.
Engelli emeklilikte işe giriş tarihine göre yıl ve prim şartı aranırken, malulen emeklilikte yalnızca 1.800 gün prim yeterli oluyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Malulen emekli olanlar çalışamazken engelli emekliler çalışmaya devam edebiliyor.

YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ | Torba Yasa TBMM’de! 2008 öncesi SGK girişi olanlar için farklar kaldırılıyor! 4.100 günle...

Yeni yasa ile birlikte hem engelli hem de malulen emeklilik süreçleri daha şeffaf ve hızlı hale geliyor. Bu düzenlemeler sigortalıların emeklilik süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlayacak.