Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Mutfakta hayatı kolaylaştıran ürünlerde de büyük indirimler dikkat çekiyor. Çelik tencere setlerinden blender çeşitlerine, elektrikli çay makinelerinden tost makinelerine kadar pek çok ürün kampanya dahilinde. Ürünler, tüketicilerin hem bütçesine hem de ihtiyaçlarına hitap ediyor.