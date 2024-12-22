Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Mutfakta hayatı kolaylaştıran ürünlerde de büyük indirimler dikkat çekiyor. Çelik tencere setlerinden blender çeşitlerine, elektrikli çay makinelerinden tost makinelerine kadar pek çok ürün kampanya dahilinde. Ürünler, tüketicilerin hem bütçesine hem de ihtiyaçlarına hitap ediyor.
Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük Avantajlar
Teknoloji tutkunları için Tarım Kredi Kooperatifi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunuyor. İşte katalogda dikkat çeken ürünlerden bazıları:
MF Product Powerbank: 299 TL
MF Product Kablosuz Speaker: 279 TL
Blaupunkt TWS Kablosuz Kulaklık: 699 TL
Polosmart TWS Kablosuz Kulakiçi Kulaklık: 379 TL
Nautica Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 399 TL
Ev İhtiyaçlarında Uygun Fiyatlar
Evde konfor ve işlevsellik sağlayacak ürünlerde de cazip indirimler mevcut:
Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399 TL
Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
Sarex Elite Blender: 799 TL
House Pratik Otantik Mozaik Lamba: 799 TL
Mutfak Ürünlerinde Ekonomik Çözümler
Tarım Kredi Kooperatifi'nin mutfak kategorisinde her bütçeye uygun ürünler yer alıyor:
Mehtap 22 CM Derin Tencere Granit: 419 TL
Papilla Redio 28 CM Balıkmatik Tava: 349 TL
Urve Beş Bıçaklı Rondo: 149 TL
Birteks Cocana Havlulu Mutfak Önlüğü: 179 TL
Mobilya ve Dekorasyon Ürünlerinde Fırsatlar
Yeni yıl öncesi evini yenilemek isteyenlere özel mobilya fırsatları:
Ofisbazaar 2 Kapak 3 Bölmeli Dolap: 1.999 TL
Ofisbazaar Makyaj Masası: 1.795 TL
Ofisbazaar Çekmeceli Ekmeklik: 1.449 TL
Ofisbazaar 3 Katlı Modern Ayakkabılık: 1.599 TL