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Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Marketleri 2024 yılını özel bir kampanya ile sonlandırıyor. Manav ürünlerinden mutfak gereçlerine, teknolojik ürünlerden temel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede büyük indirimler sunan kampanya tüketiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Kampanya 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:13
Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Mutfakta hayatı kolaylaştıran ürünlerde de büyük indirimler dikkat çekiyor. Çelik tencere setlerinden blender çeşitlerine, elektrikli çay makinelerinden tost makinelerine kadar pek çok ürün kampanya dahilinde. Ürünler, tüketicilerin hem bütçesine hem de ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük Avantajlar

Teknoloji tutkunları için Tarım Kredi Kooperatifi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunuyor. İşte katalogda dikkat çeken ürünlerden bazıları:

MF Product Powerbank: 299 TL
MF Product Kablosuz Speaker: 279 TL
Blaupunkt TWS Kablosuz Kulaklık: 699 TL
Polosmart TWS Kablosuz Kulakiçi Kulaklık: 379 TL
Nautica Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 399 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Ev İhtiyaçlarında Uygun Fiyatlar

Evde konfor ve işlevsellik sağlayacak ürünlerde de cazip indirimler mevcut:

Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399 TL
Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
Sarex Elite Blender: 799 TL
House Pratik Otantik Mozaik Lamba: 799 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Mutfak Ürünlerinde Ekonomik Çözümler
Tarım Kredi Kooperatifi'nin mutfak kategorisinde her bütçeye uygun ürünler yer alıyor:

Mehtap 22 CM Derin Tencere Granit: 419 TL
Papilla Redio 28 CM Balıkmatik Tava: 349 TL
Urve Beş Bıçaklı Rondo: 149 TL
Birteks Cocana Havlulu Mutfak Önlüğü: 179 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Mobilya ve Dekorasyon Ürünlerinde Fırsatlar

Yeni yıl öncesi evini yenilemek isteyenlere özel mobilya fırsatları:

Ofisbazaar 2 Kapak 3 Bölmeli Dolap: 1.999 TL
Ofisbazaar Makyaj Masası: 1.795 TL
Ofisbazaar Çekmeceli Ekmeklik: 1.449 TL
Ofisbazaar 3 Katlı Modern Ayakkabılık: 1.599 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Osmancık Pirinç: 220 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Dana Kangal Sucuk: 569,90 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Tuvalet Kağıdı: 209,90 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Karadeniz Çay: 142,90 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 49,90 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Bulaşık Deterjanı: 91,90 TL

Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü

Paşabahçe ürünleri: 49,90 TL'den başlayan fiyatlarla...