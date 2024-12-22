EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?

5 aylık enflasyonun yüzde 14.57 çıkmasının ardından Aralık ayı rakamı da eklenince SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerinin de alacakları fark belli olacak. Aynı zamanda emeklilerin 12.500 TL olan taban maaşları da yeniden belirlenecek.

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon ile birlikte emekli ve memurun ilk 6 ay için alacağı artış oranları da kesinleyecek.

ORAN KAÇ ÇIKACAK? Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15-17 arasında bir artış hesaplanırken memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 12-14 arasında gerçekleşiyor. Bu farkın giderilip artışların eşitlenmesi üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Bu durumda artış oranlarının yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.

Belirlenen taban maaşın altında kalan tüm kök maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor ve bu aylıklar taban maaşa tamamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş yüzde 25 artışla 12.500 TL'ye çıkartılmıştı.

YENİ RAKAM GELECEK Bütün bunların yanında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban maaşın da artırılması gündemde. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması düşük emekli aylıklarına hazinenin seyyanen ödeme yapması şeklinde gerçekleşiyor.

Taban maaş artışları genel olarak emeklilere uygulanan artış oranı kadar yapılıyor. Ocak ayında da 12.500 TL'nin artırılması gündemde. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Ancak oran 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası oluşan 6 aylık orana göre belirlenecek.

Tahminler 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 bandında gerçekleşeceğini gösterirken refah payı ile birlikte bu rakamın yüzde 20'ye çıkması da bekleniyor. Buna göre artış yapıldığında da taban maaş 14.500-15 bin TL bandına ulaşıyor. Taban maaş artışı için yasal düzenleme de gerekiyor. TBMM'ye sevkedilecek düzenleme yasalaştığında yeni rakam uygulanıyor. İlave ödeme yapılıyor.