Yeni emeklilik fırsatı duyuruldu! Hemen maaş ödemesine başlanıyor! Yüzde 30 daha fazla para ödememek için son şans
Türkiye'deki milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik için 2021 yılının son fırsatı devam ediyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurusunu yapan SGK kapsamında yer alan çalışanlar, %30 daha az para ödeyerek borçlanma yoluna gidebilecek. Düşük ücretler ile SGK primlerini ve borçlarını ödemek isteyenler için süre dolmak üzere.
SGK Borçlanma Oranları Yeni Yılda Artacak
Emekli olmak isteyen milyonlar için 2022 Ocak ayından itibaren gelecek zamlardan önce uygun fiyatlar ile borçlanmak için fırsat devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zam kadar bir artış yaşanacak olan SGK ödemeleri için vatandaşların yaklaşık yüzde 30 daha az ödeyerek emeklilik hakkı elde etmesi sağlanacak.
Ancak bu haktan yararlanmak için vatandaşların yılbaşından önce harekete geçmesi gerekiyor. Asgari ücrettin belirlenmesinde rakamların 3 bin 750 TL ila 4 bin TL arasında tahmin edilmesi, SGK ödemelerinin de artacağına işaret etti.
SGK çalışanlarının emeklilik sürelerinin kısalmasını sağlayan askerlik ve doğum borçlanması gibi uygulamalar için düşük oranda ödeme yaparak emekli olmak isteyenlere son fırsat sunuluyor.
Askerlik, yurt dışı, doğum gibi borçlanma türlerinde erken emekli olmak isteyenler, yeni yıldan önce başvuru yapmazlarsa, asgari ücrete gelmesi beklenen yüzde 30 – 35'lik zam oranından etkilenecek. Buna göre yüzde 30'luk bir zamla 6 bin 181 lira daha fazla ödeme yapmak söz konusu olabilir.