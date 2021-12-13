Yeni emeklilik fırsatı duyuruldu! Hemen maaş ödemesine başlanıyor! Yüzde 30 daha fazla para ödememek için son şans

SGK Borçlanma Oranları Yeni Yılda Artacak

Emekli olmak isteyen milyonlar için 2022 Ocak ayından itibaren gelecek zamlardan önce uygun fiyatlar ile borçlanmak için fırsat devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zam kadar bir artış yaşanacak olan SGK ödemeleri için vatandaşların yaklaşık yüzde 30 daha az ödeyerek emeklilik hakkı elde etmesi sağlanacak.