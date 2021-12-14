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Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı! SGK bünyesinde çalışma hayatına aktif devam eden dezavantajlı kişiler için erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Engelli olarak çalışma hayatına başlayan veya daha sonradan çalışma hayatı içinde bir engele sahip olan kişiler, SGK bünyesinde birçok farklı uygulamadan yararlanarak emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Sonradan görülen birçok rahatsızlıkta bu kapsamda sayılabilir. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren erken emeklilik hakları.

Takvim
14.12.2021 08:43 - Son Güncelleme: 14.12.2021 08:43
Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Erken Emeklilikte Birçok Farklı Formül Uygulanabilir

Doğuştan engeli bulunan SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı çalışanları dahil olmak üzere, işe girdikten sonra da herhangi bir iş gücü kaybı veya engelle karşılaşan kişiler farklı uygulamalara başvurarak erken emekli olabiliyor.

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Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Öte yandan birçok hastalık ve ameliyat sonrasında işine devam edemeyecek olanlar veya sağlık sorunu yaşayanlar da bu haktan yararlanabilir.

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Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Fakat söz konusu uygulamalar için farklı şartlar aranmaktadır. SGK ilgili mevzuatlarında yer alan şartları taşıyan kişilerin erken emeklilik fırsatından yararlanması mümkündür.

Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Bu tip durumlar için ülkemizde iki farklı formül uygulanmaktadır. Bunlardan ilki herkesin bildiği malulen emeklilik hakkı olurken diğer ise engelli bireyler için tanınan erken emeklilik hakkı olarak dikkat çekiyor.

Bugün erken emekli olun! Daha fazla beklemenize gerek yok! Emeklilik hesaplaması yapanlar için o formül açıklandı!

Doğuştan veya sonradan engele sahip olan kişiler için iki farklı uygulama ile emeklilik fırsatı sağlanması birçok çalışanın da ilgisini çekiyor. Sahip olduğunuz hastalıklar veya geçirdiğiniz ameliyatlar bu kapsamda olabilir.

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