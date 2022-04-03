Yeni emekli maaşı zammı ne kadar? Temmuz ayı zam oranı... Milyonlarca emekliye zam müjdesi! 2022 enflasyon farkı zammı hesaplama!

Türkiye'de milyonlarca emekli için kritik tarih belli oldu! Bir yandan emekliye bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılırken, diğer yanan emekli maaş zammı ve ikramiye artışlarına ilişkin merak edilenler gün yüzüne çıktı. Emeklilerin yanı sıra çalışan milyonlarca kişiyi de ilgilendiren yeni düzenlemeler kapsamında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Memur ve emekliler için ilave zam, ''refah payı'' hakkında yeni gelişmelerin yaşanmasının ardından beklentiler de bir hayli yükselmiş durumda. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ve refah payı hakkında son durum ne? İşte detaylar