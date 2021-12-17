Yeni Duster, 100.000 TL kredi 24 ay vade %1,67 faiz oranı! Aylık 5.430 TL ödemeyle araba alın! Binlerce lira Aralık ayı indirimi

Sınırlı sayıda Yeni Duster modellerinde geçerli olmak üzere, 100 bin TL kredi 24 ay vade ve %1,67 faiz oranları ile sunulacak. Aylık 5 bin 430 TL taksit fırsatlarıyla finansman seçeneklerinden yararlanan vatandaşlar, çok daha kolay bir şekilde araç sahibi olabilecekler.