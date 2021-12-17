Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise yine masrafsız ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.