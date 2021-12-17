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Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek!

Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek geldi. Bankalara kredi kartı ve KMH borcu olanlara yönelik PTT'den en uygun borç kapatma kredisi sunulmaya başladı. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile borcunu ödemekte zorlanan tüm emeklilere finansman desteği sağlanacak. Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında, ayrıca birçok bankacılık işlemi için Aktif Bank aracılığıyla birçok avantaj sunuluyor. İşte en uygun borç kapatma kredisi.

takvim.com.tr
17.12.2021 08:55 - Son Güncelleme: 17.12.2021 08:55
Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

Aktif Bank Borç Kapatma Kredisi

Borç Transferi Kredisi ile borcu olan emeklilerin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile cazip kredi desteğinden yararlanması sağlanıyor.

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Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

Emekli maaşını aldıkları bankalara kredi, kredi kartı ve KMH borcu olanların yararlanabildiği kredi kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.

Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

Borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek yeniden yapılandırarak ve avantajlı finansman desteği ile daha kolay ödeme seçeneklerinden yararlanarak tüm emeklilerinin borçlarından kurtulması sağlanacak.

Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise yine masrafsız ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT’den büyük destek!

PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha kolay bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak.

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