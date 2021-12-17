Birikmiş borçlarınız artık sorun değil! Gözler oradaydı! Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek!
Kredi, KMH ve kredi kartı borcu olanlara PTT'den büyük destek geldi. Bankalara kredi kartı ve KMH borcu olanlara yönelik PTT'den en uygun borç kapatma kredisi sunulmaya başladı. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile borcunu ödemekte zorlanan tüm emeklilere finansman desteği sağlanacak. Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında, ayrıca birçok bankacılık işlemi için Aktif Bank aracılığıyla birçok avantaj sunuluyor. İşte en uygun borç kapatma kredisi.
Aktif Bank Borç Kapatma Kredisi
Borç Transferi Kredisi ile borcu olan emeklilerin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile cazip kredi desteğinden yararlanması sağlanıyor.
Emekli maaşını aldıkları bankalara kredi, kredi kartı ve KMH borcu olanların yararlanabildiği kredi kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.
Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise yine masrafsız ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.
PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları
PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha kolay bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak.