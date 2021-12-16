TOKİ fiyatlarını dibe çekti ister 2+1 ister 3+1! 826 TL taksitle 165 bin TL’lik evi hemen kapın! 2022 yılında evi olmayan kalmayacak

TOKİ'den yeni yıl müjdelerinin ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemeyin! Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 165 bin TL. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar ister 180 ay vade, ister 240 ay vade ile anlaşmaya varabilir. Taksit olarak da cüzi bir miktarda ödeme isteniyor. Detaylar haberimizde....