TOKİ fiyatlarını dibe çekti ister 2+1 ister 3+1! 826 TL taksitle 165 bin TL'lik evi hemen kapın! 2022 yılında evi olmayan kalmayacak
2022 yılında evi olmayan kalmayacak! TOKİ fiyatlarını dibe çekti. İster 2+1, ister 3+1 daireler çok ucuza dar gelirli vatandaşlara satılacak! Yeni yıla az bir süre kala TOKİ yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar ev almak için TOKİ'nin kapısını çalıyor. TOKİ ayda en az 826 TL taksitle 165 bin TL'den başlayan daireleri satışa çıkardı. Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! Yüzde 10 ve ya yüzde 20 peşinat ödeyerek bu evlere sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...
TOKİ'den yeni yıl müjdelerinin ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemeyin! Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 165 bin TL. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar ister 180 ay vade, ister 240 ay vade ile anlaşmaya varabilir. Taksit olarak da cüzi bir miktarda ödeme isteniyor. Detaylar haberimizde....
2022'DE EVİ OLMAYAN KALMAYACAK!
TOKİ ile yüzde 10 veya yüzde 20 gibi peşinat ödemesi yaparak ev almak mümkün. Taksit ödemelerinizi ise kiradan dahi ucuz şekilde 120 ayda, 180 ayda veya 240 ayda ödeyebilirsiniz.
1,1 MİLYON AİLE EV SAHİBİ YAPILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde toplam 1,1 milyon adet konut üretimi yaparak bu konutları vatandaşlara teslim ettiğini belirtti. Bu şekilde 1,1 milyon aile devlet desteği ile ev sahibi yapıldı.
TOKİ'DEN YENİ KONUT SATIŞ İLANLARI!
TOKİ aktif olarak devam eden veya projesi hazırlanan konut projelerini yönetmeye devam ediyor. Konut satışları da TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarla vatandaşlara duyuruluyor. Bu ilanları takip eden vatandaşlar ucuz konut satın alma imkanını elde edebiliyor.