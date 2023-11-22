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Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirecek yeni hameleye ilişkin açıklama yaptı. Döviz girişini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 10:57 Güncelleme 22 Kasım 2023, 13:12
Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz girdisini artıracak yeni hamleyi duyurdu.

Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı 2

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari işlemler dengesini iyileştirmenin ve bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Dövizini Türkiye'ye getirene teşvik! Kazanç istisna oranı yüzde 50'de yüzde 80'e çıkartıldı!
Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı 3

Şimşek, bu çerçevede, para, maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program'da belirttikleri politikalara yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

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