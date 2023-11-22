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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 12:59 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 13:11

Dövizini Türkiye'ye getirene teşvik! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirecek yeni hameleye ilişkin açıklama yaptı. Döviz girişini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı
Yeni döviz hamlesi! Vergi indirimi ve kazanç istisna oranı değişiyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

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