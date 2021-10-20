Yeni dönem başlıyor: Sağlık Bakanlığına KPSS şartsız personeller alınacak! Ocak 2022’de işe hemen başlayacaksınız, sakın kaçırmayın!
Son dönemlerde bakanlıklardan peş peşe personel alımları geliyor. Vatandaşlar garanti iş gözüyle baktıkları için bakanlık bünyesinde çalışmak için can atıyor. Son olarak da Sağlık Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığına personel alımı yapılacak, hem de KPSS şartı aranmayacak. Sözleşmeli olarak yapılacak alımlarda adaylarda en az lisans mezunu şartı aranacak. İşe kabul edilen personeller Ocak 2022'de işbaşı yapacaklar. İşte detaylar...
Kamu kurumları tarafından yayınlanan iş ilanları iş arayan vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı da güncel iş ilanı duyurusu yayınlandı. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında personeller alınacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bir duyuruya yer verildi. Duyuruya göre KPSS puanına bakılmaksızın personel alımları yapılacak. Başvuruda bulunan adaylardan işe kabul edilenler hemen 2022 Ocak'ta işe başlayacak. İş arayanlar gözlerini bu kez ilanın detaylarına çevirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI TAM ZAMANLI PERSONEL ALIMI: OCAK 2022 DETAYI!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''"T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir Yazılım Uzmanı Orta Düzey Tam Zamanlı Bireysel Danışman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir.
Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için iş geliştirme ve uygulama önerilerinin değerlendirilmesi,
Elde edilen bilgi ve deneyimlerin eğitim süreçlerine uygun hale getirilerek eğitim programının hazırlanması,
Proje kapsamında talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi ve desteğinin sağlanması,