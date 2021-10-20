Yeni dönem başlıyor: Sağlık Bakanlığına KPSS şartsız personeller alınacak! Ocak 2022’de işe hemen başlayacaksınız, sakın kaçırmayın!

Kamu kurumları tarafından yayınlanan iş ilanları iş arayan vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı da güncel iş ilanı duyurusu yayınlandı. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında personeller alınacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bir duyuruya yer verildi. Duyuruya göre KPSS puanına bakılmaksızın personel alımları yapılacak. Başvuruda bulunan adaylardan işe kabul edilenler hemen 2022 Ocak'ta işe başlayacak. İş arayanlar gözlerini bu kez ilanın detaylarına çevirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım detayları...