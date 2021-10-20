SGK girişi olana müjde! 5.700 TL'ye çıktı! Hisse oranına göre en az ödeme miktarı...
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarıyla birlikte vatandaşlara yapılan yardım/destek ödemelerinde de artış yaşandı. Halk arasında dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı da Temmuz ayında arttı. Dul ve yetimlerin aylıklarına yüzde 8.45 zam yapıldı. Vefat eden vatandaşın önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılıyor. Hayatını kaybeden sigortalı vatandaşın gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanmaktadır.
SGK girişi olana ödeniyor. Son artışlarla birlikte yaklaşık 5.700 TL'ye çıktı. Hisse oranına göre en az ödeme miktarı da belli oldu. Sigortalı olan vatandaşın hayatını kaybetmesi durumunda SGK tarafından yakınlarına maaş bağlanıyor. Ancak ölüm aylığını alabilmek aile bireylerinin bazı koşulların uygun olması gerekmektedir. Temmuz ayında emekli maaşlarıyla birlikte dul ve yetim aylığı/ölüm aylığına da zam yapıldı. Vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm aylığının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.