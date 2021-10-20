SGK girişi olana müjde! 5.700 TL’ye çıktı! Hisse oranına göre en az ödeme miktarı...

SGK girişi olana ödeniyor. Son artışlarla birlikte yaklaşık 5.700 TL'ye çıktı. Hisse oranına göre en az ödeme miktarı da belli oldu. Sigortalı olan vatandaşın hayatını kaybetmesi durumunda SGK tarafından yakınlarına maaş bağlanıyor. Ancak ölüm aylığını alabilmek aile bireylerinin bazı koşulların uygun olması gerekmektedir. Temmuz ayında emekli maaşlarıyla birlikte dul ve yetim aylığı/ölüm aylığına da zam yapıldı. Vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm aylığının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.