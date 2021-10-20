İhtiyaç sahiplerine müjde: PTT kimliği ile giden vatandaşlar en az 1.250 TL dağıtacak! Kefil yok, şart yok! 80 yaş altı olmanız yeterli

PTT isteyene 1000 TL isteyene 30.000 TL destek sağlıyor. Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat: TC kimliği ile gidenler hemen alıyor! PTT'den ihityaç kredisi çekenler aylık sadece 58 TL ödeme yapacak. PTT'den destek almak isteyenlerin en az 18 yaşından büyük ve en fazla da 80 yaşında olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmayanlar ve 80 yaşını geçenler bu destekten faydalanamayacak. 75 yaşında olan bir kişi ide en fazla 5 yıl vadeli kredi çekebilir. PTT'nin vatandaşlara sağladığı nakit destek için kefil bile istenmiyor.