İhtiyaç sahiplerine müjde: PTT kimliği ile giden vatandaşlar en az 1.250 TL dağıtacak! Kefil yok, şart yok! 80 yaş altı olmanız yeterli
Nakit ihtiyacı olanların artık banka banka dolaşmasına gerek kalmadı. Acil paraya sıkışan vatandaşların imdadına artık PTT yetişiyor. PTT ihtiyaç sahibi ailelere aylık 58 TL ile geri ödeme yapabilecekleri en az 1.250 TL kredi desteği sağlamaya başladı. İsteyen vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. PTT'den yapılan açıklamada, "Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30 bin TL'ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz" denildi. Peki PTT ihtiyaç kredisi nasıl alınır? PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl, nereye yapılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...
20.10.2021 19:28
- Son Güncelleme: 20.10.2021 19:36
PTT isteyene 1000 TL isteyene 30.000 TL destek sağlıyor. Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat: TC kimliği ile gidenler hemen alıyor! PTT'den ihityaç kredisi çekenler aylık sadece 58 TL ödeme yapacak. PTT'den destek almak isteyenlerin en az 18 yaşından büyük ve en fazla da 80 yaşında olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmayanlar ve 80 yaşını geçenler bu destekten faydalanamayacak. 75 yaşında olan bir kişi ide en fazla 5 yıl vadeli kredi çekebilir. PTT'nin vatandaşlara sağladığı nakit destek için kefil bile istenmiyor.
KEFİLSİZ ŞARTSIZ, SADECE KİMLİĞİNİZ YETERLİ!
Maddi anlamda zor günler geçiren vatandaşlara PTT'den kredi desteği sağlanıyor. Verilen bu ödemelerde faiz oranı yok, kefil ya da şart da istenmiyor.