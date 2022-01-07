Kamu, özel bankalar 48 ay vade için güncel taşıt kredisi faiz oranları! 2.500 TL taksit ile taşıt kredisi! Akbank, Garanti, TEB…

Yeni yılın ilk günlerinde araba almak isteyen vatandaşlar bankaların güncellenen faiz oranlarını incelemeye başladı. Tek tek şubelere giderek yorulmadan internet üzerinden tüm detaylara ulaşmak isteyenler için kamu ve özel bankaların taşıt kredisi faiz oranlarının en güncel halini haberimizde derledik. Aylık olarak rahat ödeyeceğini düşünenler ve birikimlerine kredi ekleyerek istediği aracı almak isteyenler için 2.500 TL taksit ile 48 vade için taşıt kredisi faiz oranları hesaplamasını yaptık. Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.