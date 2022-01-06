Bitcoin ve Ethereum’da sert değer kaybı! Kripto paralarda son dakika depremi

Kripto para piyasalarını vuran son dakika haberi... Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da etkiledi.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.