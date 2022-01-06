Bitcoin ve Ethereum'da sert değer kaybı! Kripto paralarda son dakika depremi
Kripto paralarda son dakika depremi... Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da vurdu. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere önde gelen kripto paralar güne sert değer kayıpları ile başladı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 8'e yakın değer kaybederek 43 bin doların altına indi. Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 9'un üzerinde. Kripto paranın fiyatı ise 3 bin 500 doların altına geriledi.
Kripto para piyasalarını vuran son dakika haberi... Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da etkiledi.
Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.
Binance Coin'de ise son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 9'u geçerken kripto paranın fiyatı 465 Dolar seviyesine çekildi.
Önde gelen kripto paralar arasında en büyük değer kaybını ise Solana yaşadı. Kripto parada son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı. Kripto paranın değeri 150 dolar seviyesinde bulunuyor.
FED TUTANAKLARINDA NE VAR?
Hürriyet'in haberine göre ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 14-15 Aralık toplantısının yayınlanan tutanakları, Fed'in faiz oranlarının sadece önceden beklenenden daha yakın zamanda değil, daha hızlı da artırmasının gerekebileceğinin konuşulduğunu gösterdi.