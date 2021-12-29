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Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl için verilecek emekli ikramiyelerinde. Öte yandan Ocak 2022'den itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da merak eden birçok vatandaş yeni detayların ortaya çıkması ile büyük sevinç yaşadı. Tüm emekliler ile ikramiye ödemesi yapılan destek ödemesi kapsamındaki vatandaşlar, 1.100 TL ikramiyelerin yılbaşında verilip verilmeyeceğini araştırıyor. İşte emekli ikramiyesi ve emekli zammına ilişkin ortaya çıkan tüm detaylar.

takvim.com.tr
29.12.2021 08:42 - Son Güncelleme: 29.12.2021 08:42
Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi?

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konan ve her yıl iki bayram öncesi emekliye verilen ikramiyelerin, bu yıl yılbaşı içinde verilmesi talep ediliyor.

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Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Bu yıldan itibaren yılda üç defa olmak üzere Kurban ve Ramazan bayramları ile yılbaşında ikramiye verilmesi gündeme geldi. 1.100 TL olarak ödenmeye devam eden emekli ikramiyelerinde şuan için sadece dini bayramlar öncesinde ödeme yapılıyor.

Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Hiçbir şart aranmadan tüm emeklilerin hesaplarına söz konusu para yatırılıyor. Hali hazırda yılda iki defa olmak üzere emekliye verilen ikramiyeye ek olarak yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yeni yıla az bir süre kala bir açıklamanın gelmemesi ise söz konusu ikramiyenin yeni yılda verilmeyeceği ihtimalini ortaya çıkarmış durumda.

Yeni detaylar ortaya çıktı! Son 2 gün! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödeniyor?

Türkiye'deki milyonlarca emekli ile birçok kesimden dar gelirli vatandaşlar için yapılan ikramiye ödemesi her yıl iki defa yapılıyor. Bin lira olarak başlayan ödemeler, son düzenleme sonrasında 1.100 TL olarak ödenmeye devam edecek.

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