Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği
Hükümet kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor. Vatandaşın kredi ödemesini daha rahat yapabilmeleri için faiz desteği geliyor.
24.01.2023 08:41 - Son Güncelleme: 24.01.2023 08:41
Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.
Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor. Bu desteklerden biri de faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri.