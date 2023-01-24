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Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Hükümet kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor. Vatandaşın kredi ödemesini daha rahat yapabilmeleri için faiz desteği geliyor.

24.01.2023 08:41 - Son Güncelleme: 24.01.2023 08:41
Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor. Bu desteklerden biri de faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri.

Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Geçtiğimiz yıl kredilerin üst limitleri iki kez artırılmıştı. Şimdi ise krediye verilen faiz desteğinin artırılması gündemde. Geçen yıl şubat ayında kredi desteği 400 bin liraya çıkarılmıştı.

Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Ardından ekim ayında ikinci kez artışa gidilerek hem faiz desteği hem de verilen kredi desteği artırılarak, hak sahipliği bazında destek sağlanacak.

Yeni destekler geliyor! Kentsel dönüşümde kredi ödemelerinde faiz desteği

Kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve konut edinme ile işyeri yapım kredisi için 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

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