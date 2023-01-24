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Haberler Ekonomi TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 24 Ocak Salı günü Isparta'da konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Isparta 1.828 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
24.01.2023 09:04 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:04
TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

Isparta TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki, Isparta kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

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TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

TOKİ ISPARTA KURASI CANLI İZLE!

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 64 ilde 164 bin 666 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 23 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Isparta TOKİ kura çekimi 23 – 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

Toplamda 1828 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği belli oldu.

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