TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 24 Ocak Salı günü Isparta'da konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Isparta 1.828 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
24.01.2023 09:04 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:04