TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Isparta 1.828 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez Yalvaç, Keçiborlu, Atabey...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 64 ilde 164 bin 666 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 23 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.