Yeni bir çağa açılan kapı: Kanal İstanbul
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın proje' dediği Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi işbirliği ile restore edilerek yeniden hizmete açılan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün açılış törenine katıldı.
Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile Silivri Belediyesi'ni ziyaret etti. Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.
"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ, EN ZENGİN VE EMSALSİZ ŞEHRİ"
Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul, binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültürü ile şüphesiz dünyanın en önemli, en zengin ve emsalsiz şehri. Bu nedenle, Dünya Turizm Örgütü'nün, İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak açıklaması elbette bizleri şaşırtmadı.
Bu yüklü miras karşısında bizim de önceliğimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır. İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak restore ettiğimiz Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü çalışmaları da bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olmuştur.
Bildiğiniz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edilip, korunmasına büyük önem veriyoruz" diyerek bugüne kadar yapılan ve süren çalışmalardan bahsetti.