Yeni bir çağa açılan kapı: Kanal İstanbul

Bu yüklü miras karşısında bizim de önceliğimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır. İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak restore ettiğimiz Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü çalışmaları da bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olmuştur.