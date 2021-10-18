Hepsi değişti! Pupa yelken gibi açıldı! Bankalardan yeni kredi faizleri! Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING... Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafınca araştırılıyor. Pandemi sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri amacıyla faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Pandemi periyodundan ötürü binlerce vatandaş haiz olmak istediği eve, otomobile ve başka gereksinimlere kavuşamadığı için soluğu bankalarda alıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz oranları yüksek bir seyir izlese de vatandaşlar ihtiyaç kapsamında bankaların yolunu tutabiliyor. Bu bağlamda İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, ING ve başka bankalar güncel kredi faiz oranlarını son dakika paylaştı. İşte detaylar!