Yeni asgari ücrette İVME YÜKSELDİ! 2023 Ocak zammı 8 BİN TL'ye ulaşacak! Milyonlarca çalışana yeni yıl hediyesi...
Yıl sonuna yaklaşırken 2023 asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler de konuşulmaya başlandı. Enflasyonun artması ve alım gücünde yaşanan zorlukla birlikte asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca insanın gözü Tespit Komisyonundan çıkacak kararda. Sosyal medyada yapılan tahminlerde 7.500 TL yer alıyordu. Fakat birçok ekonomi uzmanı tahminlerini güncelledi. 2023 Ocak zammı sonrası yeni asgari ücretin 8 bin TL olacağı iddia edildi. İşte 2023 Ocak zammı ve yeni asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ""Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diyerek, asgari ücrete zam yapılacağı mesajını verdi.
Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret beklentisini aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı: 1 Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret artışı en az yüzde 40 seviyesinde olacaktır. Bu da 5 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesinin 7 bin 500 ile 7 bin 750 lira civarına yükselmesidir. Bu seviyenin dahi asgari ücretli için yeterli bir seviye olmadığı. Açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir.
9.900 TL İDDİASI
Yıl sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin beklentisi doğrultusunda gerçekleşmesi halinde yeni asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması ve en düşük asgari ücretin artışı ile orantılı olarak en düşük maaşın da artması bekleniyor.Asgari ücrete yüzde 80 oranında bir zam yapılması durumunda ise en düşük maaş 9900 TL olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.