Yeni asgari ücrette İVME YÜKSELDİ! 2023 Ocak zammı 8 BİN TL’ye ulaşacak! Milyonlarca çalışana yeni yıl hediyesi...

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret beklentisini aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı: 1 Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret artışı en az yüzde 40 seviyesinde olacaktır. Bu da 5 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesinin 7 bin 500 ile 7 bin 750 lira civarına yükselmesidir. Bu seviyenin dahi asgari ücretli için yeterli bir seviye olmadığı. Açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir.