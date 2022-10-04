Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

Emeklilikle alakalı her gün yeni müjdeli haberler geliyor! Bu müjdeli haberler arasında en erken kaç yaşında emekli olunabileceği ile alakalı haberler çok ilgi çekmektedir. Kişilerin emekli olabilmesi amacıyla öncelikli olarak bu çalışanların sigortalı çalışan olması gerekmektedir. İlk koşul sigortalı çalışan olmaktır. Daha ardından bu çalışanların belli bir yaşa ulaşmış ve prim miktarını doldurmuş olması gerekmektedir.