Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

SGK'lı çalışan bütün çalışanlarında belirli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşulları yerine getiren çalışanlar yaşı beklemeden emekli olabilmektedirler. Her geride bıraktığımız gün çalışan adedi daha çok artmaktadır.

takvim.com.tr
04.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:08
Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

Emeklilikle alakalı her gün yeni müjdeli haberler geliyor! Bu müjdeli haberler arasında en erken kaç yaşında emekli olunabileceği ile alakalı haberler çok ilgi çekmektedir. Kişilerin emekli olabilmesi amacıyla öncelikli olarak bu çalışanların sigortalı çalışan olması gerekmektedir. İlk koşul sigortalı çalışan olmaktır. Daha ardından bu çalışanların belli bir yaşa ulaşmış ve prim miktarını doldurmuş olması gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

Çalışan adedi arttıkça çalışanlara ne vakit emekli olacağı hususu olabildiğince merak eden bir husus olmaya başlamıştır. Kişilerin kaç yaşında emekli olacağım günden güne daha çok araştırılmaya başlanmıştır.

Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

E-devlet üzerinden ne vakit emekli olacağınıza kaç yaşında emekli olacağınıza ve kaç gün izin kaldığı gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

Hem de e-devlet üzerinden emeklilik maaşınızın ne kadar olacağını da öğrenebilirsiniz.

Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat! Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi!

1800 gün primi dolanlar

Emeklilik yaşı birtakım hallerde değişebilmek de lakin birtakım çalışanlar 10 sene Sigorta ve 1800 gün prim yeterli olabilmektedir. Bu gibi hallerde emeklilik yaşının Daha erkene çekmek mümkündür.

SON DAKİKA