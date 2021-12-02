Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

İŞVERENLER 3750 TL, İŞÇİLER İSE 4000 TL İSTİYOR

SABAH'ta yer alan habere göre, Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi.