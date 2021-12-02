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Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret maaşından ilk detaylar gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. İşverenlerin yüzde 34'ü 3.750 TL, işçilerin yüzde 37.1'i ise 4.000 TL talep etti.

02.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 02.12.2021 06:59
Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı.

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Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

26 ilde aralarında tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madenciliğin de olduğu 19 farklı sektörden 604 işveren ve yönetici, 2.500 işçi ile görüşüldü.

Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

İŞVERENLER 3750 TL, İŞÇİLER İSE 4000 TL İSTİYOR
SABAH'ta yer alan habere göre, Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi.

Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşverenlerin yüzde 74.3'ü asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.

Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

İşverenlerin yüzde 68.5'i asgari ücretin yükselmesinin Türkiye'deki yaşam standardını artıracağına inandığını ifade etti. Yüzde 89'u asgari ücretin yükseltilmesinin ekonomiyi canlandıracağını belirtti.

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