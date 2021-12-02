Yeni asgari ücret maaşında ilk rakamlar geldi! İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret maaşından ilk detaylar gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. İşverenlerin yüzde 34'ü 3.750 TL, işçilerin yüzde 37.1'i ise 4.000 TL talep etti.
02.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 02.12.2021 06:59
İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı.
İşverenlerin yüzde 68.5'i asgari ücretin yükselmesinin Türkiye'deki yaşam standardını artıracağına inandığını ifade etti. Yüzde 89'u asgari ücretin yükseltilmesinin ekonomiyi canlandıracağını belirtti.